Porównaj kurs wymiany MagNet Bank HUF do EUR

Z pochodzeniem w 1995 roku i rebrandingiem w 2010 roku, bank MagNet z siedzibą w Budapeszcie jest uniwersalnym bankiem opartym na wartościach. Oferuje bankowość detaliczną i dla MŚP — konta, karty, pożyczki, płatności i usługi cyfrowe — promując przejrzystość i wpływ na społeczność poprzez programy skierowane do klientów.