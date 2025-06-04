Porównaj Bosna Bank vs Xe

Decydujesz się między Bosna Bank a Xe na międzynarodowy przelew pieniężny? Porównaj kursy walut i opłaty, aby odkryć potencjalne oszczędności dzięki Xe.

1000$
usd
USD - dolar amerykański
eur
EUR - euro

Xe
Kurs wymiany
0.832800
Opłata za przelew$0
Odbiorca otrzyma€832.80
Nie mamy jeszcze kursów Bosna Bank dla tej pary walut, ale możesz porównać ofertę Bosna Bank z kursem Xe, aby zobaczyć potencjalne oszczędności. Sprawdź później, stale poszerzamy nasze dane.

Po co przelać za pomocą Xe zamiast tradycyjnych banków?

Better rates

Lepsze stawki

Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające ban ki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem, aby zobaczyć różnicę.

Lower fees

Niższe opłaty

Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.

Faster transfers

Szybsze transfery

Większość przelewów odbywa się tego samego dnia. Wiemy, jak ważne jest, aby Twoje pieniądze były dostarczane szybko i niezawodnie.

Send money to 190+ countries with Xe

Wysyłaj pieniądze do ponad 190 krajów z Xe

Xe ułatwia międzynarodowe przelewy pieniężne, oferując wsparcie dla ponad 190 krajów i ponad 130 walut. Podczas gdy tabela porównawcza przedstawia kursy walut głównych walut na podstawie aktualnie posiadanych danych bankowych, Xe zapewnia znacznie szerszy zakres opcji przelewów poza pokazane. Jeśli nie widzisz potrzebnej waluty, odwiedź naszą stronę Wyślij pieniądze, aby poznać wszystkie dostępne waluty i miejsca docelowe.

Transfer more with Xe's higher online send limits

Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania online Xe

Oferujemy wyższe limity przelewów online niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej za pomocą jednego przelewu. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.

Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 eksperckie wsparcie globalnego transferu

Potrzebujesz pomocy przy międzynarodowym przelewie pieniężnym? Jesteśmy tutaj, aby pomóc - połącz się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowane wsparcie!

Jak wysłać pieniądze online za pomocą Xe

Sign up for free

Zarejestruj się za darmo

Zaloguj się na swoje konto Xe lub zarejestruj się za darmo. Zajmuje to tylko kilka minut, wszystko czego potrzebujesz to adres e-mail.

Get a quote

Uzyskaj wycenę

Daj nam znać walutę, którą chcesz przelać, ile pieniędzy chcesz wysłać i miejsce docelowe.

Add your recipient

Dodaj swojego odbiorcę

Podaj informacje o płatności odbiorcy (będziesz potrzebować danych, takich jak imię i nazwisko i adres).

Verify your identity

Zweryfikuj swoją tożsamość

W przypadku niektórych przelewów możemy potrzebować dokumentów identyfikacyjnych, aby potwierdzić, że to naprawdę Ty i aby Twoje pieniądze były bezpieczne.

Confirm your quote

Potwierdź ofertę

Potwierdź i zasilić przelew za pomocą konta bankowego, karty kredytowej lub karty debetowej i gotowe!

Track your transfer

Śledź swój transfer

Zobacz, gdzie są Twoje pieniądze i kiedy dotrą do odbiorcy. Uzyskaj czat na żywo, wsparcie telefoniczne i e-mailowe.

Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie

Gotowy do rozpoczęcia pracy?

Porównałeś kursy wymiany Bosna Bank z Xe i nadszedł czas, aby odblokować najlepszy stosunek jakości do swoich międzynarodowych przelewów pieniężnych. Twój pierwszy przelew jest w odległości zaledwie kilku kliknięć - zacznij teraz i przenieś swoje pieniądze dalej!

Często zadawane pytania

Porównywanie dostawców takich jak Bosna Bank i Xe pomaga zrozumieć, ile faktycznie otrzyma odbiorca po opłatach i różnicach kursowych. Nawet niewielkie zmiany stawek lub ukryte opłaty mogą Cię kosztować więcej. Nasze narzędzie porównujące pokazuje rzeczywistą wartość obok siebie.

Bosna Bank może oferować mniej korzystne kursy wymiany niż dedykowani dostawcy przelewów pieniężnych. Wielu dostawców uwzględnia wyższe marże w swoich stawkach, co oznacza, że otrzymujesz mniej za wysyłane pieniądze.

Tak. Xe jest regulowany w wielu krajach i wykorzystuje szyfrowanie zgodne ze standardem branżowym w celu ochrony danych i funduszy. Podobnie jak Bosna Bank, Xe przestrzega ścisłej zgodności i protokołów bezpieczeństwa, ale ma platformę przeznaczoną do transferów międzynarodowych.

Wielu dostawców ogranicza liczbę przelewów online - zwłaszcza w przypadku większych kwot. Xe obsługuje wyższe limity przelewów online, pomagając przenieść więcej pieniędzy bez konieczności dzielenia transakcji lub odwiedzania oddziału.

Xe oferuje wsparcie 24/5 za pośrednictwem czatu na żywo, telefonu i poczty e-mail z ekspertami w zakresie transferów międzynarodowych. Nie musisz poruszać się po ogólnych centrach telefonicznych bankowych. Nasz dedykowany zespół wsparcia rozumie w szczególności płatności walutowe i transgraniczne.