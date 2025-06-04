Porównaj kurs wymiany BBVA EUR do GBP

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, powszechnie znany jako BBVA, to globalna grupa finansowa o hiszpańskich korzeniach, znana z przywództwa w transformacji cyfrowej i doświadczeniu klienta. BBVA oferuje kompleksowy zestaw usług bankowych, w tym bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną, a także zarządzanie aktywami i ubezpieczenia. Skupienie banku na innowacjach, zrównoważonym rozwoju i edukacji finansowej umożliwia klientom skuteczne zarządzanie swoimi finansami. Dzięki silnej obecności międzynarodowej, BBVA wspiera transakcje transgraniczne i oferuje narzędzia cyfrowe, które zwiększają dostępność i wygodę dla klientów na całym świecie, czyniąc go zaufanym partnerem w ewoluującym krajobrazie finansowym.