Porównaj kurs wymiany Bankinter EUR do AUD

Ustanowiony w 1965 roku i z siedzibą w Madrycie, Bankinter to hiszpański bank uznawany za innowacyjny i efektywny. Obsługuje osoby fizyczne i firmy, oferując codzienną bankowość, kredyty hipoteczne, pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, płatności, usługi maklerskie i zarządzanie majątkiem. Skoncentrowany, oparty na technologii model i podejście doradcze wspierają klientów w Hiszpanii i wybranych rynkach międzynarodowych.