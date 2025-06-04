Porównaj kurs wymiany Bank of Palestine ILS do USD
Zastanawiasz się nad wykorzystaniem Bank of Palestine do transferu z ILS do USD? Porównaj kursy wymiany i opłaty Bank of Palestine, aby odkryć potencjalne oszczędności dzięki Xe.
Porozmawiaj z ekspertem walutowym już dziś. Możemy przebić kursy konkurencji.
|Dostawca
|Kurs wymiany
|Opłata za przelew
|Odbiorca otrzyma
0.305500
|₪0
$305.50Wyślij teraz
Nie mamy jeszcze kursów Bank of Palestine dla tej pary walut, ale możesz porównać ofertę Bank of Palestine z kursem Xe, aby zobaczyć potencjalne oszczędności. Sprawdź później, stale poszerzamy nasze dane.
O Bank of Palestine
Założony w 1960 roku w Gazie, Bank Palestyny jest największym palestyńskim bankiem pod względem dziedzictwa. Oferuje bankowość detaliczną, dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjną — konta, karty, kredyty hipoteczne, pożyczki dla firm, usługi handlowe, skarbcowe i kanały cyfrowe — wspierając handel, społeczności i programy rozwojowe na Zachodnim Brzegu i w Gazie.
Jak szybki jest transfer z Bank of Palestine ILS do USD?
Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z Bank of Palestine z Izrael do Stany Zjednoczone różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia Bank of Palestine, aby uniknąć opóźnień.
Jakie są opłaty za transfer z Bank of Palestine do ?
Bank of Palestine koszty międzynarodowego przelewu pieniężnego z ILS do USD zależą od czynników, takich jak kwota przelewu. Zwykle większe przelewy wiążą się z niższymi opłatami i lepszymi kursami wymiany. Sprawdź tabelę porównawczą, aby porównać opłaty Bank of Palestine z Xe.
Po co przelać za pomocą Xe zamiast tradycyjnych banków?
Lepsze stawki
Konsekwentnie oferujemy stawki przewyższające ban ki, zapewniając Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Porównaj nas ze swoim bankiem, aby zobaczyć różnicę.
Niższe opłaty
Pobieramy mniej, więc oszczędzasz więcej. Ponadto zawsze wyświetlamy wszystkie opłaty przed potwierdzeniem przelewu, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.
Szybsze transfery
Większość przelewów odbywa się tego samego dnia. Wiemy, jak ważne jest, aby Twoje pieniądze były dostarczane szybko i niezawodnie.
Xe 24/5 eksperckie wsparcie globalnego transferu
Potrzebujesz pomocy przy międzynarodowym przelewie pieniężnym? Jesteśmy tutaj, aby pomóc - połącz się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowane wsparcie!
Przesyłaj więcej dzięki wyższym limitom wysyłania online Xe
Oferujemy wyższe limity przelewów online niż tradycyjne banki, co pozwala wysłać więcej za pomocą jednego przelewu. Pożegnaj się z dzieleniem większych kwot i ciesz się prostszym, bardziej wydajnym sposobem przenoszenia pieniędzy.
Xe cieszy się zaufaniem milionów ludzi na całym świecie
Gotowy do rozpoczęcia pracy?
Porównałeś kursy wymiany Bank of Palestine z Xe i nadszedł czas, aby odblokować najlepszy stosunek jakości do swoich międzynarodowych przelewów pieniężnych. Twój pierwszy przelew jest w odległości zaledwie kilku kliknięć - zacznij teraz i przenieś swoje pieniądze dalej!
Często zadawane pytania
Kurs wymiany oferowany przez Bank of Palestine dla przeliczenia szekel izraelski (ILS) na dolar amerykański (USD) może zawierać marżę powyżej rzeczywistego średniego kursu rynkowego. Oznacza to, że możesz otrzymać mniej dolar amerykański niż oczekiwano. Skorzystaj z naszej tabeli porównawczej, aby zobaczyć, jak stawka Bank of Palestinewypada w porównaniu z Xe i innymi dostawcami.
Bank of Palestine może pobierać stałą opłatę za przelew, opłatę procentową lub obie, w zależności od metody przelewu i miejsca docelowego. Opłaty te - wraz ze stawką wymiany - wpływają na to, ile odbiorca otrzymuje. Nasze narzędzie rozkłada go, dzięki czemu możesz porównać całkowity koszt z innymi opcjami, takimi jak Xe.
Przelewy z szekel izraelski do dolar amerykański z Bank of Palestine zazwyczaj trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czas zależy od czasów przerw, wakacji, kraju docelowego i czasu przetwarzania banku przyjmującego. Xe oferuje dostawę tego samego dnia dla większości transferów.
Bank of Palestine może mieć limity dzienne lub na przelew dla przelewów międzynarodowych. Być może będziesz musiał odwiedzić oddział w przypadku większych kwot. Xe obsługuje wyższe limity wysyłania online, oferując elastyczność i wygodę podczas przesyłania większych kwot na arenie międzynarodowej.
Wielu dostawców, w tym Bank of Palestine, może aktualizować swoje kursy wymiany w oparciu o warunki rynkowe. Jednak stawki mogą być ustalane raz dziennie lub korygowane rzadziej niż te z dedykowanych usług walutowych. Aktualizacje Xe są oceniane na żywo, dając większą kontrolę nad tym, kiedy wysyłać.