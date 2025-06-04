Czas dostawy przelewów międzynarodowych z ABA Bank różni się w zależności od metody płatności, terminu transakcji i kraju odbiorcy. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czas graniczny ABA Bank, aby uniknąć opóźnień.