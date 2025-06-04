Filialen voor Lloyds Bank Plc in Luton, Verenigd Koninkrijk
Gebruik de onderstaande tabel om uw Lloyds Bank Plc vestiging te vinden en gedetailleerde informatie te krijgen over de respectievelijke SWIFT-code.
Over deze SWIFT-codes
Filiaal-SWIFT-codes worden gebruikt om specifieke banklocaties te identificeren bij het verzenden van internationale betalingen. Sommige banken, waaronder Lloyds Bank Plc, kunnen unieke codes toewijzen aan filialen in steden zoals Luton om overboekingen nauwkeuriger te verwerken. Niet alle vestigingen hebben unieke codes, maar als die beschikbaar zijn, is het het beste om degene te gebruiken die overeenkomt met jouw lokale vestiging.
Wat te doen als je lokale vestiging niet vermeld staat
Als je Lloyds Bank Plc filiaal in Luton hierboven niet wordt vermeld, kun je je internationale betaling nog steeds versturen met de wereldwijde hoofdkantoor-SWIFT-code. In plaats van het geld naar een specifiek filiaal te sturen, wordt het via het centrale systeem van de bank verwerkt en vervolgens doorgestuurd naar de juiste bank.
Controleer je SWIFT-betaling op fouten
Controleer voordat u een SWIFT-betaling verstuurt of de SWIFT-code overeenkomt met de bank van de ontvanger en dat het rekeningnummer en de naam correct zijn ingevoerd. Zelfs kleine fouten kunnen de overdracht vertragen of blokkeren. Neem contact op met je bank als je een overboeking met verkeerde gegevens hebt gedaan.
Ontvangt u een betaling aan Lloyds Bank Plc in Luton?
Als je je voorbereidt om geld uit het buitenland te ontvangen, geef dan de SWIFT-code van je bank en filiaal aan de afzender om ervoor te zorgen dat je geld nauwkeurig en veilig op je rekening terechtkomt. Als je de SWIFT-code van je vestiging niet kunt vinden, controleer dan of Lloyds Bank Plc een wereldwijde hoofdkantoorcode heeft of neem direct contact met hen op voor het beste alternatief.
Veelgestelde vragen
Ja, Lloyds Bank Plc kunnen meerdere filialen in Lutonexploiteren. Elke vestiging kan verschillende buurten bedienen, verschillende diensten aanbieden en—als het gaat om internationale overboekingen—gebruiken sommige zelfs aparte SWIFT-codes. Het is belangrijk om het specifieke filiaal te vermelden waar je rekening wordt aangehouden bij het geven van betaalinstructies.
Je vindt de SWIFT-code voor jouw vestiging in de tabel bovenaan deze pagina, die bekende Lloyds Bank Plc SWIFT-codes voor vestigingen in Lutonvermeldt. Als je niet zeker weet aan welk filiaal je rekening gekoppeld is, kun je je bankafschrift controleren, je online bankportaal bezoeken of rechtstreeks contact opnemen met het filiaal. Bij twijfel is het gebruik van de SWIFT-code van het hoofdkantoor van de bank een veilige optie.
Het gebruik van een filiaalspecifieke SWIFT-code—indien die beschikbaar is voor jouw locatie—kan de nauwkeurigheid en snelheid van je internationale overboeking verbeteren. Het helpt ervoor te zorgen dat de fondsen direct naar het juiste filiaal worden geleid, wat de verwerkingstijd kan verkorten en de transactie indien nodig makkelijker te traceren kan maken. Het is vooral handig bij grotere overboekingen of tijdgevoelige betalingen.
Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling vertraagd raken, verkeerd doorgeschakeld of zelfs afgewezen worden door de ontvangende bank. In sommige gevallen kunnen de gelden worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen extra kosten van toepassing zijn. Zorg er altijd voor dat de SWIFT-code overeenkomt met ofwel de officiële hoofdkantoorcode van jouw vestiging. Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met Lloyds Bank Plc voordat de overdracht plaatsvindt.
Je kunt de bovenstaande tabel bekijken voor een lijst van Lloyds Bank Plc filialen in Luton die individuele SWIFT-codes hebben. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw filiaal of inloggen op uw online bankieren om de instructies voor internationale overboekingen te bekijken. Als je vestiging geen eigen code lijkt te hebben, gebruikt het waarschijnlijk standaard de hoofdkantoorcode.
Niet per se. Lloyds Bank Plc vestigingen kunnen unieke codes hebben voor specifieke locaties of functies—vooral voor grote of gespecialiseerde bedrijfsvestigingen. Probeer altijd de SWIFT-code te gebruiken die specifiek is voor jouw vestiging als die beschikbaar is; Anders is de hoofdkantoorcode een algemeen geaccepteerde vangnet.
Disclaimer
De SWIFT-codes, banknamen, adressen en andere gerelateerde informatie die op deze pagina worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, actueel of foutloos is. De details kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen niet de meest recente gegevens van de betreffende financiële instellingen weerspiegelen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, de regelgevende status of de operationele integriteit van een genoteerde bank, financiële instelling of tussenpersoon. Wij onderschrijven of verifiëren de legitimiteit van geen enkele betrokken entiteit, noch nemen wij enige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de verstrekte informatie.
Alle financiële transacties of beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen, worden op eigen risico gedaan. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade als gevolg van het vertrouwen op de gegevens, noch voor enige transacties met derden waarvan de informatie op deze site wordt weergegeven.
Wij raden aan om alle gegevens onafhankelijk te verifiëren bij de betreffende financiële instelling voordat u een transactie start.
Deze disclaimer is uitsluitend in het Engels verstrekt en is niet vertaald. Hoewel de rest van deze pagina in de door u gekozen taal kan verschijnen, blijft de juridische disclaimer in het Engels om de juistheid en intentie te waarborgen.