Als u geld uit het buitenland wilt ontvangen, geef dan de SWIFT-code van uw bank en filiaal door aan de verzender om ervoor te zorgen dat uw geld correct en veilig op uw rekening terechtkomt. Als u de SWIFT-code van uw filiaal niet kunt vinden, controleer dan of Turkland Bank A.s. (t-bank) een internationale hoofdkantoorcode heeft of neem rechtstreeks contact met hen op voor het beste alternatief.