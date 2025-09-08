Vestigingen voor Habib Metropolitan Bank Limited
Gebruik de onderstaande tabel om uw Habib Metropolitan Bank Limited-filiaal te vinden en gedetailleerde informatie over de bijbehorende SWIFT-code te krijgen.
Vind een SWIFT-code
Over deze SWIFT-codes
SWIFT-codes van filialen worden gebruikt om specifieke banklocaties te identificeren bij internationale betalingen. Sommige banken, waaronder Habib Metropolitan Bank Limited, kunnen unieke codes toewijzen aan filialen in steden zoals Sialkot om overboekingen nauwkeuriger te verwerken. Niet alle filialen hebben unieke codes, maar indien beschikbaar is het het beste om de code te gebruiken die overeenkomt met uw lokale filiaal.
Wat te doen als uw lokale vestiging niet vermeld staat
Als uw Habib Metropolitan Bank Limited-filiaal in Sialkot hierboven niet vermeld staat, kunt u uw internationale betaling nog steeds verzenden met de SWIFT-code van het internationale hoofdkantoor. In plaats van het geld naar een specifiek filiaal te sturen, wordt het verwerkt via het centrale systeem van de bank en vervolgens naar de juiste bank doorgestuurd.
Controleer uw SWIFT-betaling op fouten
Controleer voordat u een SWIFT-betaling verstuurt of de SWIFT-code overeenkomt met de bank van de ontvanger en of het rekeningnummer en de naam correct zijn ingevoerd. Zelfs kleine fouten kunnen de overboeking vertragen of blokkeren. Neem contact op met uw bank als u een overboeking heeft gedaan met onjuiste gegevens.
Ontvangt u een betaling aan Habib Metropolitan Bank Limited in Sialkot?
Als u geld uit het buitenland wilt ontvangen, geef dan de SWIFT-code van uw bank en filiaal door aan de verzender om ervoor te zorgen dat uw geld correct en veilig op uw rekening terechtkomt. Als u de SWIFT-code van uw filiaal niet kunt vinden, controleer dan of Habib Metropolitan Bank Limited een internationale hoofdkantoorcode heeft of neem rechtstreeks contact met hen op voor het beste alternatief.
Veelgestelde vragen
Ja, Habib Metropolitan Bank Limited kan meerdere filialen hebben in Sialkot. Elk filiaal kan verschillende buurten bedienen, verschillende diensten aanbieden en – als het gaat om internationale overschrijvingen – sommige gebruiken zelfs verschillende SWIFT-codes. Het is belangrijk om het specifieke filiaal te vermelden waar uw rekening wordt aangehouden wanneer u betalingsinstructies geeft.
U vindt de SWIFT-code voor uw filiaal in de tabel bovenaan deze pagina. Deze bevat bekende SWIFT-codes van Habib Metropolitan Bank Limited voor filialen in Sialkot. Als u niet zeker weet aan welk filiaal uw rekening is gekoppeld, kunt u uw bankafschrift controleren, uw online bankportaal bezoeken of rechtstreeks contact opnemen met het filiaal. Bij twijfel is de SWIFT-code van het hoofdkantoor van de bank een veilig alternatief.
Het gebruik van een filiaalspecifieke SWIFT-code – indien beschikbaar voor uw locatie – kan de nauwkeurigheid en snelheid van uw internationale overboeking verbeteren. Het zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks naar het juiste filiaal wordt gestuurd, wat de verwerkingstijd verkort en de transactie indien nodig gemakkelijker te traceren maakt. Dit is vooral handig voor grotere overboekingen of tijdgevoelige betalingen.
Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling worden vertraagd, verkeerd worden gerouteerd of zelfs worden geweigerd door de ontvangende bank. In sommige gevallen kan het geld worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd of de SWIFT-code overeenkomt met de code van uw filiaal of de officiële code van het hoofdkantoor. Neem bij twijfel contact op met Habib Metropolitan Bank Limited voordat u de overboeking uitvoert.
In de bovenstaande tabel vindt u een lijst met Habib Metropolitan Bank Limited-filialen in Sialkot met een eigen SWIFT-code. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw filiaal of inloggen op uw online bankieren om instructies voor internationale overboekingen te bekijken. Als uw filiaal geen eigen code lijkt te hebben, gebruikt het waarschijnlijk standaard de code van het hoofdkantoor.
Niet per se. Habib Metropolitan Bank Limited-filialen kunnen unieke codes hebben voor specifieke locaties of functies, met name voor grote aantallen of gespecialiseerde bedrijfsfilialen. Probeer altijd de SWIFT-code te gebruiken die specifiek is voor uw filiaal, indien beschikbaar; anders is de code van het hoofdkantoor een algemeen geaccepteerde reservecode.
