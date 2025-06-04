SWIFT-code van Banco Industrial El Salvador, S.A in El Salvador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Industrial El Salvador, S.A in El Salvador is INDLSVSSXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in El Salvador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Industrial El Salvador, S.A in El Salvador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van INDLSVSSXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.