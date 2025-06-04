SWIFT-code van National Bank of Egypt in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor National Bank of Egypt in Egypt is NBEGEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij National Bank of Egypt in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NBEGEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.