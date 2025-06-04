SWIFT-code van Banque du Caire in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque du Caire in Egypt is BCAIEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque du Caire in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCAIEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.