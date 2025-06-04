SWIFT-code van National Bank of Dominica in Dominica

De belangrijkste SWIFT-code voor National Bank of Dominica in Dominica is NCDMDMDMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Dominica en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij National Bank of Dominica in Dominica en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NCDMDMDMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.