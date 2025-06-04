SWIFT-code van Banque Centrale de Djibouti in Djibouti

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Centrale de Djibouti in Djibouti is BCDJDJJDXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Djibouti en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Centrale de Djibouti in Djibouti en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCDJDJJDXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.