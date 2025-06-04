SWIFT-code van Ceskoslovenska obchodni banka, a.s in Czechia

De belangrijkste SWIFT-code voor Ceskoslovenska obchodni banka, a.s in Czechia is CEKOCZPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Czechia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Ceskoslovenska obchodni banka, a.s in Czechia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CEKOCZPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.