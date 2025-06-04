SWIFT-code van National Bank of Greece (Cyprus) in Cyprus

De belangrijkste SWIFT-code voor National Bank of Greece (Cyprus) in Cyprus is ETHNCY2NXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cyprus en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij National Bank of Greece (Cyprus) in Cyprus en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ETHNCY2NXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.