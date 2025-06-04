SWIFT-code van Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten in Curaçao

De belangrijkste SWIFT-code voor Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten in Curaçao is CBCSCWCUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Curaçao en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten in Curaçao en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CBCSCWCUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.