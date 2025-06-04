SWIFT-code van Raiffeisenbank Austria d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Raiffeisenbank Austria d.d in Croatia is RZBHHR2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Raiffeisenbank Austria d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RZBHHR2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.