SWIFT-code van Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest in Côte d'Ivoire is BCAOCIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCAOCIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.