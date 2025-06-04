SWIFT-code van Bank of Botswana in Botswana

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank of Botswana in Botswana is BBOTBWGXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Botswana en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank of Botswana in Botswana en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBOTBWGXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.