SWIFT-code van Central Bank of Bosnia in Bosnia and Herzegovina

De belangrijkste SWIFT-code voor Central Bank of Bosnia in Bosnia and Herzegovina is CBBSBA22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bosnia and Herzegovina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Central Bank of Bosnia in Bosnia and Herzegovina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CBBSBA22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.