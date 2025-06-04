SWIFT-code van Addiko Bank in Bosnia and Herzegovina

De belangrijkste SWIFT-code voor Addiko Bank in Bosnia and Herzegovina is HAABBA22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bosnia and Herzegovina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Addiko Bank in Bosnia and Herzegovina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van HAABBA22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.