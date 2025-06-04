SWIFT-code van Societe Generale Benin in Benin

De belangrijkste SWIFT-code voor Societe Generale Benin in Benin is SOGEBJBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Benin en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Societe Generale Benin in Benin en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SOGEBJBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.