SWIFT-code van Ahli United Bank in Bahrain

De belangrijkste SWIFT-code voor Ahli United Bank in Bahrain is AUBBBHBMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bahrain en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Ahli United Bank in Bahrain en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AUBBBHBMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.