SWIFT-code van CIBC Bahamas in the Bahamas

De belangrijkste SWIFT-code voor CIBC Bahamas in the Bahamas is FCIBBSNSXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Bahamas en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij CIBC Bahamas in the Bahamas en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van FCIBBSNSXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.