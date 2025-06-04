SWIFT-code van Rabitabank in Azerbaijan

De belangrijkste SWIFT-code voor Rabitabank in Azerbaijan is RBTAAZ22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Azerbaijan en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Rabitabank in Azerbaijan en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RBTAAZ22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.