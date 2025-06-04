SWIFT-code van Inecobank in Armenia

De belangrijkste SWIFT-code voor Inecobank in Armenia is INJSAM22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Armenia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Inecobank in Armenia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van INJSAM22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.