SWIFT-code van Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural in Algeria

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural in Algeria is BADRDZALXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Algeria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural in Algeria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BADRDZALXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.