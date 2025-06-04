SWIFT-code van Al Salam Bank Algeria in Algeria

De belangrijkste SWIFT-code voor Al Salam Bank Algeria in Algeria is SALGDZALXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Algeria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Al Salam Bank Algeria in Algeria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SALGDZALXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.