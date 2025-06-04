SWIFT-code van ProCredit Bank Albania in Albania

De belangrijkste SWIFT-code voor ProCredit Bank Albania in Albania is FEFAALTRXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Albania en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ProCredit Bank Albania in Albania en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van FEFAALTRXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.