SWIFT-code van Credins Bank in Albania

De belangrijkste SWIFT-code voor Credins Bank in Albania is CDISALTRXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Albania en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Credins Bank in Albania en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CDISALTRXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.