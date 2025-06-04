SWIFT-code van Banka Kombetare Tregtare in Albania

De belangrijkste SWIFT-code voor Banka Kombetare Tregtare in Albania is NCBAALTXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Albania en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banka Kombetare Tregtare in Albania en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NCBAALTXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.