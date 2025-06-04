U dient SBININBB242 te gebruiken bij het verzenden of ontvangen van internationale overboekingen naar STATE BANK OF INDIA op de hierboven genoemde stad en adres. Het identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, vooral bij het overschrijden van geld over grenzen via het SWIFT-netwerk. Sommige landen en betalingsvormen vereisen geen SWIFT-code, dus controleer altijd bij je ontvanger of bank voordat je de overboeking start.