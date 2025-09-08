Gebruik QNBAHKHHXXX bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen naar QATAR NATIONAL BANK (Q. P. S. C. ) in de hierboven vermelde stad en op het hierboven vermelde adres. Deze code identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, met name bij grensoverschrijdende overschrijvingen via het SWIFT-netwerk. Voor sommige landen en betaalmethoden is mogelijk geen SWIFT-code vereist, dus neem altijd contact op met de ontvanger of bank voordat u de overschrijving uitvoert.