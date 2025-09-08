Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling worden vertraagd, verkeerd worden gerouteerd of zelfs worden geweigerd door de ontvangende bank. In sommige gevallen kan het geld worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd of de SWIFT-code overeenkomt met de code van uw filiaal of de officiële code van het hoofdkantoor. Neem bij twijfel contact op met QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION (FORMERLY HUAFENG RURAL COOPERATIVE BANK OF QINGDAO) voordat u de overboeking uitvoert.