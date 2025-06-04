De SWIFT-code van INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT is
IBRDUS33 XXX
Banknaam
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Stad
WASHINGTON
Adres
1818 H STREET NORTH WEST, WASHINGTON, DC, 20433
Land
UNITED STATES OF AMERICA
SWIFT-code wordt regelmatig geverifieerd en bijgewerkt
Totaal
Wanneer moet ik IBRDUS33XXXgebruiken?
SWIFT-codes worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw geld op de juiste plek terechtkomt bij het verzenden of ontvangen van geld over grenzen heen. Gebruik IBRDUS33XXX wanneer je geld wilt sturen naar INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT op het hierboven genoemde adres, stad en land. Controleer altijd of de SWIFT-code die je gebruikt van de bestemmingsbank is.
Instorten IBRDUS33XXX
SWIFT/BIC-codes bestaan uit 8 tot 11 letters en cijfers om een specifieke bank en filiaal wereldwijd te identificeren.
Bankcode (IBRD): Deze 4 letters staan voor INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Landcode (US): Deze twee letters geven aan dat het land van de bank the United Statesis.
Locatiecode (33): Deze twee tekens geven de locatie van het hoofdkantoor van de bank aan.
Branch Code (XXX): Deze 3 cijfers geven een bepaalde tak aan. BIC-codes die eindigen op 'XXX' verwijzen naar het hoofdkantoor van de bank.
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|SWIFT-code
|IBRDUS33XXX
|SWIFT-code (8 tekens)
|IBRDUS33
|Filiaalcode
|XXX
|Banknaam
|INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|Filiaalnaam
|INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|Adres
|1818 H STREET NORTH WEST
|Stad
|WASHINGTON
|Land
|United States
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT codedetails
Correcte SWIFT-codes zijn cruciaal om problemen of vertragingen bij je overboekingen te voorkomen. Voordat je de SWIFT-code gebruikt, zorg ervoor dat je:
Controleer de bank: Controleer dubbel of de banknaam overeenkomt met de bank van de ontvanger.
Controleer de naam van de vestiging: Als je een branch-specifieke SWIFT-code gebruikt, zorg er dan voor dat deze branch overeenkomt met de branch van de ontvanger.
Bevestig het land: Banken hebben vestigingen over de hele wereld. Controleer of de SWIFT-code overeenkomt met het land van de bestemmingsbank.
Veelgestelde vragen over IBRDUS33XXX
Een SWIFT-code is een unieke identificatie die wordt gebruikt om banken en financiële instellingen wereldwijd te herkennen voor internationale geldovermakingen. SWIFT staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deze codes zorgen ervoor dat betalingen worden doorgestuurd naar de juiste bank en het juiste land. Een typische SWIFT-code is 8 of 11 tekens lang en bevat informatie over de bank, het land, de locatie en soms een specifiek filiaal.
Niet altijd. Sommige banken gebruiken één enkele SWIFT-code (meestal de hoofdkantoorcode eindigend op XXX) voor alle filialen. Anderen wijzen unieke SWIFT-codes toe aan individuele vertakkingen, vaak met specifieke laatste drie tekens. Als de ontvanger een filiaalspecifieke code verstrekt, is het het beste om die te gebruiken—dit kan de verwerking versnellen of ervoor zorgen dat de betaling sneller op de juiste locatie aankomt.
U dient IBRDUS33XXX te gebruiken bij het verzenden of ontvangen van internationale overboekingen naar INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT op de hierboven genoemde stad en adres. Het identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, vooral bij het overschrijden van geld over grenzen via het SWIFT-netwerk. Sommige landen en betalingsvormen vereisen geen SWIFT-code, dus controleer altijd bij je ontvanger of bank voordat je de overboeking start.
De SWIFT/BIC-code IBRDUS33XXX is voor INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT internationale overstaps. Hier is een uitsplitsing van wat elk deel van de code betekent:
IBRD – Dit is de bankcode, die INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTvertegenwoordigt
US – Dit is de landcode, waaruit blijkt dat de bank in the United States
33 – Dit is de locatiecode, die het hoofdkantoorvan de bank aangeeft
XXX – Dit is de vestigingscode, en wanneer het als 'XXX' verschijnt, verwijst het naar het hoofdkantoor of de hoofdvestiging
Ja, INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT kunnen meerdere filialen exploiteren. Elke vestiging kan verschillende regio's bedienen, verschillende diensten aanbieden en—als het gaat om internationale overboekingen—gebruiken sommige zelfs aparte SWIFT-codes. Het is belangrijk om het specifieke filiaal te vermelden waar je rekening wordt aangehouden bij het geven van betaalinstructies.
Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling vertraagd raken, verkeerd doorgeschakeld of zelfs afgewezen worden door de ontvangende bank. In sommige gevallen kunnen de gelden worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen extra kosten van toepassing zijn. Zorg er altijd voor dat de SWIFT-code overeenkomt met ofwel de officiële hoofdkantoorcode van jouw vestiging. Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT voordat de overdracht plaatsvindt.
Disclaimer
De SWIFT-codes, banknamen, adressen en andere gerelateerde informatie die op deze pagina worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, actueel of foutloos is. De details kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen niet de meest recente gegevens van de betreffende financiële instellingen weerspiegelen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, de regelgevende status of de operationele integriteit van een genoteerde bank, financiële instelling of tussenpersoon. Wij onderschrijven of verifiëren de legitimiteit van geen enkele betrokken entiteit, noch nemen wij enige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de verstrekte informatie.
Alle financiële transacties of beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen, worden op eigen risico gedaan. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade als gevolg van het vertrouwen op de gegevens, noch voor enige transacties met derden waarvan de informatie op deze site wordt weergegeven.
Wij raden aan om alle gegevens onafhankelijk te verifiëren bij de betreffende financiële instelling voordat u een transactie start.
Deze disclaimer is uitsluitend in het Engels verstrekt en is niet vertaald. Hoewel de rest van deze pagina in de door u gekozen taal kan verschijnen, blijft de juridische disclaimer in het Engels om de juistheid en intentie te waarborgen.