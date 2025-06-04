De SWIFT-code van DOLOMITI ENERGIA SPA is
DOERIT21 XXX
Banknaam
DOLOMITI ENERGIA SPA
Stad
TRENTO
Adres
VIA FERSINA 23, TRENTO, TN, 38123
Land
ITALY
SWIFT-code wordt regelmatig geverifieerd en bijgewerkt
Wanneer moet ik DOERIT21XXX gebruiken?
SWIFT-codes worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw geld op de juiste plaats terechtkomt bij het verzenden of ontvangen van geld over de grens. Gebruik DOERIT21XXX wanneer u geld wilt overmaken naar DOLOMITI ENERGIA SPA op het hierboven vermelde adres, in de stad en in het land. Controleer altijd of de SWIFT-code die u gebruikt, van de ontvangende bank is.
DOERIT21XXX afbreken
SWIFT/BIC-codes bestaan uit 8 tot 11 letters en cijfers en worden gebruikt om een specifieke bank en vestiging wereldwijd te identificeren.
Bankcode (DOER): Deze 4 letters staan voor DOLOMITI ENERGIA SPA
Landcode (IT): Deze 2 letters geven aan dat het land van de bank Italy is.
Locatiecode (21): Deze 2 tekens geven de locatie van het hoofdkantoor van de bank aan.
Filiaalcode (XXX): Deze 3 cijfers geven een specifieke vestiging aan. BIC-codes die eindigen op 'XXX' verwijzen naar het hoofdkantoor van de bank.
DOLOMITI ENERGIA SPA
|SWIFT-code
|DOERIT21XXX
|SWIFT-code (8 tekens)
|DOERIT21
|Filiaalcode
|XXX
|Banknaam
|DOLOMITI ENERGIA SPA
|Filiaalnaam
|DOLOMITI ENERGIA SPA
|Adres
|VIA FERSINA 23
|Stad
|TRENTO
|Land
|Italy
DOLOMITI ENERGIA SPA codegegevens
Correcte SWIFT-codes zijn cruciaal om problemen of vertragingen bij uw overboekingen te voorkomen. Voordat u de SWIFT-code gebruikt, moet u het volgende doen:
Controleer de bank: Controleer of de banknaam overeenkomt met de bank van de ontvanger.
Controleer de branchnaam: Als u een SWIFT-code gebruikt die specifiek is voor een filiaal, zorg er dan voor dat dit filiaal overeenkomt met het filiaal van de ontvanger.
Bevestig het land: Banken hebben vestigingen over de hele wereld. Controleer of de SWIFT-code overeenkomt met het land van de ontvangende bank.
Kies Xe bij het versturen van geld naar DOLOMITI ENERGIA SPA
Betere tarieven
Vergelijk ons met uw bank en ontdek de besparingen. Onze tarieven zijn vaak beter dan die van grote banken, waardoor de waarde van uw overboeking wordt gemaximaliseerd.
Lagere tarieven
We tonen u vooraf alle kosten voordat u uw overstap bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt. Onze lagere kosten betekenen meer besparing voor u.
Snellere overdrachten
De meeste overschrijvingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We begrijpen dat timing belangrijk is als het om uw geld gaat.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale SWIFT-geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Klaar om geld te sturen naar DOLOMITI ENERGIA SPA?
Met Xe kunt u eenvoudig geld versturen naar DOLOMITI ENERGIA SPA en duizenden andere banken wereldwijd. Met ondersteuning voor meer dan 130 valuta's en overschrijvingen naar 190 landen kunt u met een gerust hart geld versturen.
Veelgestelde vragen over DOERIT21XXX
Een SWIFT-code is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om banken en financiële instellingen wereldwijd te herkennen voor internationale geldtransfers. SWIFT staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deze codes zorgen ervoor dat betalingen naar de juiste bank en het juiste land worden doorgestuurd. Een typische SWIFT-code bestaat uit 8 of 11 tekens en bevat informatie over de bank, het land, de locatie en soms een specifiek filiaal.
Niet altijd. Sommige banken gebruiken één SWIFT-code (meestal de hoofdkantoorcode die eindigt op XXX) voor alle vestigingen. Andere banken kennen unieke SWIFT-codes toe aan individuele vestigingen, vaak met specifieke laatste drie tekens. Als de ontvanger een vestigingsspecifieke code opgeeft, is het raadzaam deze te gebruiken. Dit kan de verwerking versnellen of ervoor zorgen dat de betaling sneller op de juiste locatie aankomt.
Gebruik DOERIT21XXX bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen naar DOLOMITI ENERGIA SPA in de hierboven vermelde stad en op het hierboven vermelde adres. Deze code identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, met name bij grensoverschrijdende overschrijvingen via het SWIFT-netwerk. Voor sommige landen en betaalmethoden is mogelijk geen SWIFT-code vereist, dus neem altijd contact op met de ontvanger of bank voordat u de overschrijving uitvoert.
De SWIFT/BIC-code DOERIT21XXX wordt gebruikt voor internationale overboekingen naar DOLOMITI ENERGIA SPA. Hier is een uitleg van wat elk deel van de code betekent:
DOER – Dit is de bankcode, die staat voor DOLOMITI ENERGIA SPA
IT – Dit is de landcode, die aangeeft dat de bank is gevestigd in Italy
21 – Dit is de locatiecode, die verwijst naar het hoofdkantoor van de bank
XXX – Dit is de filiaalcode; als deze wordt weergegeven als 'XXX', verwijst dit naar het hoofdkantoor of de hoofdvestiging
Ja, DOLOMITI ENERGIA SPA kan meerdere filialen hebben. Elk filiaal kan verschillende regio's bedienen, verschillende diensten aanbieden en – als het gaat om internationale overschrijvingen – sommige zelfs verschillende SWIFT-codes gebruiken. Het is belangrijk om het specifieke filiaal te vermelden waar uw rekening wordt aangehouden wanneer u betalingsinstructies geeft.
Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling worden vertraagd, verkeerd worden gerouteerd of zelfs worden geweigerd door de ontvangende bank. In sommige gevallen kan het geld worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd of de SWIFT-code overeenkomt met de code van uw filiaal of de officiële code van het hoofdkantoor. Neem bij twijfel contact op met DOLOMITI ENERGIA SPA voordat u de overboeking uitvoert.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.