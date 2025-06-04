U dient BPAAIT2B017 te gebruiken bij het verzenden of ontvangen van internationale overboekingen naar BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK op de hierboven genoemde stad en adres. Het identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, vooral bij het overschrijden van geld over grenzen via het SWIFT-netwerk. Sommige landen en betalingsvormen vereisen geen SWIFT-code, dus controleer altijd bij je ontvanger of bank voordat je de overboeking start.