Gebruik BCOEESMM190 bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen naar GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. in de hierboven vermelde stad en op het hierboven vermelde adres. Deze code identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, met name bij grensoverschrijdende overschrijvingen via het SWIFT-netwerk. Voor sommige landen en betaalmethoden is mogelijk geen SWIFT-code vereist, dus neem altijd contact op met de ontvanger of bank voordat u de overschrijving uitvoert.