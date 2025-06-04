1 SYP to SOS - Convert Syrian Pounds to Somali Shillings

Xe Valutacalculator

ConverterenVerzendenGrafiekenMeldingen
1£

1 Syrian Pound =

0.043845278 Somali Shilling

1 SOS = 22.8075 SYP

Syrian Pound to Somali Shilling conversion Last updated Aug 29, 2025, 05:30 UTC

Looking to make large transfers?

We can beat competitor rates

Book a call

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only. You won’t receive this rate when sending money. Login to view send rates

Convert Syrian Pound to Somali Shilling

Rate information of SYP/SOS currency pair
syp
SYP
sos
SOS
1 SYPNaN SOS
5 SYPNaN SOS
10 SYPNaN SOS
25 SYPNaN SOS
50 SYPNaN SOS
100 SYPNaN SOS
500 SYPNaN SOS
1,000 SYPNaN SOS
5,000 SYPNaN SOS
10,000 SYPNaN SOS

Convert Somali Shilling to Syrian Pound

Rate information of SOS/SYP currency pair
sos
SOS
syp
SYP
1 SOSNaN SYP
5 SOSNaN SYP
10 SOSNaN SYP
25 SOSNaN SYP
50 SOSNaN SYP
100 SOSNaN SYP
500 SOSNaN SYP
1,000 SOSNaN SYP
5,000 SOSNaN SYP
10,000 SOSNaN SYP

SYP to SOS chart

SYP to SOS Chart

1 SYP = 0 SOS

1 SYP to SOS exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
StatistiekLast 7 DaysLast 30 DaysLast 90 Days
High0.00000.00000.0000
Low0.00000.00000.0000
Average0.00000.00000.0000
Volatility0.00%0.00%0.00%
View full chart

Currency information

Learn more about the most popular currency pairs

Beheer uw valuta's onderweg met de Xe-app

Het heeft alles wat u nodig hebt voor internationale geldtransfers: eenvoudig, veilig en lage kosten vanaf $0.
Download de app

Xe-valuta-hulpmiddelen

FX-inzichten, geavanceerde indicatoren, live nieuwsfeeds en aanpasbare dashboards

Internationale overschrijvingen

Stuur geld naar 190+ landen in 130 valuta's. Geniet van flexibele manieren om geld te verzenden en ontvangen.
Meer informatie

Tariefwaarschuwingen

Stel gratis koersmeldingen in voor elk valutapaar. Wij sturen u een melding bij uw gewenste koers.
Meer informatie

Historische wisselkoersen

Analyseer koerstrends voor elke valuta gedurende een paar dagen, weken, maanden of jaren. Ontvang een geautomatiseerde valutafeed via de Xe Currency Data API.
Meer informatie

IBAN-calculator

Zoek en valideer uw IBAN (International Bank Account Number) om er zeker van te zijn dat uw overschrijving naar de juiste bestemming wordt verzonden.
Meer informatie

E-mailupdates over valuta

Ontvang dagelijks een analyse van markten, wisselkoersen en nieuws rechtstreeks in uw inbox.
Meer informatie

Xe-valutagegevens-API

Wij bieden commerciële wisselkoersen aan meer dan 300 bedrijven wereldwijd

's Werelds meest betrouwbare bron voor valutagegevens

Onze wisselkoers-API biedt realtime, nauwkeurige en betrouwbare gegevens voor honderden valuta's. De eigen koersen van Xe worden rechtstreeks verkregen van financiële gegevensleveranciers en gerenommeerde banken.
Meer informatie 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Trusted by
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld

Xe voor bedrijven

Wereldwijde zakelijke betalingen vereenvoudigd.

Of u nu grensoverschrijdende betalingen of FX-risicomanagementoplossingen nodig hebt, wij hebben het voor u. Plan internationale overschrijvingen in 130 valuta's in 190+ landen.

Zakelijke betalingen

Geld verzenden bestemmingen

De wereld verbinden

ae

Geld sturen naar United Arab Emirates

al

Geld sturen naar Albania

am

Geld sturen naar Armenia

ar

Geld sturen naar Argentina

au

Geld sturen naar Australia

az

Geld sturen naar Azerbaijan

ba

Geld sturen naar Bosnia and Herzegovina

be

Geld sturen naar Belgium

bb

Geld sturen naar Barbados

bd

Geld sturen naar Bangladesh

bg

Geld sturen naar Bulgaria

bh

Geld sturen naar Bahrain