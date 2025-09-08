Vergelijk de wisselkoers van PNC Bank USD met JPY

PNC Bank, opgericht in 1983 in Pittsburgh uit eerdere instellingen met een 19e-eeuwse oorsprong, is een gediversifieerde Amerikaanse kredietverstrekker. De bank biedt bankdiensten aan particulieren, kleine bedrijven en bedrijven – betalingen, creditcards, hypotheken, apparatuurfinanciering, treasury en kapitaalmarkten – plus vermogens- en vermogensbeheer. Een multiregionale aanwezigheid en moderne digitale tools ondersteunen klanten in de gezondheidszorg, de maakindustrie en het midden- en kleinbedrijf in het hele land.