Vergelijk de wisselkoers van Novo Banco EUR met CNY
Overweegt u Novo Banco te gebruiken voor uw overboeking van EUR naar CNY? Vergelijk de wisselkoersen en kosten van Novo Banco om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
8.137300
|€0
¥8,137.30Nu versturen
We hebben nog geen Novo Banco-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van Novo Banco vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over Novo Banco, S.A
Novo Banco, opgericht in 2014 in Lissabon na de resolutie van een voorganger, is een Portugese universele bank. De bank bedient particulieren, het midden- en kleinbedrijf, bedrijven en instellingen met betalingen, creditcards, hypotheken, kredietverlening, handelsfinanciering, cashmanagement, markten en vermogensbeheer. Een landelijke franchise, Iberische en selectieve internationale verbindingen en robuuste digitale kanalen ondersteunen dagelijks bankieren, exporteurs en partners in de publieke sector.
Hoe snel gaat een overboeking van Novo Banco EUR naar CNY?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met Novo Banco van Euro-lidstaten naar China variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van Novo Banco, S.A om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van Novo Banco naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van Novo Banco van EUR naar CNY zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van Novo Banco met die van Xe te vergelijken.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe wordt vertrouwd door miljoenen mensen over de hele wereld
Je hebt de wisselkoersen van Novo Banco vergeleken met die van Xe en het is tijd om de beste waarde voor je internationale geldtransfers te benutten. Je eerste overschrijving is slechts een paar klikken verwijderd - begin nu en haal meer uit je geld!
Veelgestelde vragen
De wisselkoers die Novo Banco aanbiedt voor het omrekenen van Euro (EUR) naar Chinese yuan renminbi (CNY) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Chinese yuan renminbi ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van Novo Banco zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
Novo Banco kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar Chinese yuan renminbi met Novo Banco duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
Novo Banco kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder Novo Banco, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.