Vergelijk de wisselkoers van Norddeutsche Landesbank EUR met CAD

Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), opgericht in 1765 met wortels in het staatsbankwezen, is een Duitse Landesbank met hoofdkantoor in Hannover. De deelstaten Nedersaksen en Saksen-Anhalt zijn voor het grootste deel eigenaar van de bank en de bank fungeert als centrale instelling voor regionale spaarbanken. De bank richt zich op corporate en investment banking, vastgoed- en projectfinanciering, vliegtuig- en scheepsfinanciering, handelsdiensten, treasury en klanten uit de publieke sector in Duitsland en geselecteerde internationale markten.