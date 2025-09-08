Vergelijk Maybank met Xe
Twijfelt u tussen Maybank en Xe voor uw internationale geldtransfer? Vergelijk wisselkoersen en kosten om te ontdekken hoeveel u met Xe kunt besparen.
|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
0.845500
|$0
€845.50Nu versturen
We hebben nog geen Maybank-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van Maybank vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Waarom overmaken via Xe in plaats van via een traditionele bank?
Betere tarieven
Wij bieden consequent scherpe tarieven, waardoor u waar voor uw geld krijgt. Vergelijk ons met uw bank om het verschil te zien.
Lagere tarieven
Wij rekenen minder, dus u bespaart meer. Bovendien tonen we altijd alle kosten voordat u uw overboeking bevestigt, zodat u precies weet waar u voor betaalt.
Snellere overdrachten
De meeste overboekingen worden dezelfde dag nog verwerkt. We weten hoe belangrijk het is dat uw geld snel en betrouwbaar wordt geleverd.
Stuur geld naar meer dan 190 landen met Xe
Xe maakt internationale geldtransfers eenvoudig en biedt ondersteuning voor meer dan 190 landen en meer dan 130 valuta's. Hoewel de vergelijkingstabel de wisselkoersen voor de belangrijkste valuta's weergeeft op basis van de bankgegevens die we momenteel hebben, biedt Xe een veel breder scala aan overschrijvingsopties dan wat hier wordt getoond. Als u de gewenste valuta niet ziet, bezoek dan onze pagina 'Geld verzenden' om alle beschikbare valuta's en bestemmingen te bekijken.
Draag meer over met de hogere online verzendlimieten van Xe
Wij bieden hogere limieten voor online overboekingen dan traditionele banken, waardoor u meer in één keer kunt overmaken. Zeg vaarwel tegen het splitsen van grotere bedragen en geniet van een eenvoudigere en efficiëntere manier om uw geld over te boeken.
Xe 24/5 deskundige wereldwijde overdrachtsondersteuning
Hulp nodig met uw internationale geldtransfer? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!
Hoe u online geld kunt verzenden met Xe
Meld je gratis aan
Meld je aan bij je Xe-account of meld je gratis aan. Het kost maar een paar minuten, je hebt alleen een e-mailadres nodig.
Vraag een offerte aan
Laat ons weten welke valuta u wilt overmaken, hoeveel geld u wilt verzenden en de bestemming.
Voeg uw ontvanger toe
Geef de betalingsgegevens van de ontvanger op (u hebt gegevens als naam en adres nodig).
Verifieer uw identiteit
Bij sommige overschrijvingen hebben we mogelijk identificatiedocumenten nodig om te bevestigen dat u het bent en om uw geld veilig te houden.
Bevestig uw offerte
Bevestig en betaal uw overboeking met een bankrekening, creditcard of betaalpas en u bent klaar!
Volg uw overdracht
Bekijk waar uw geld is en wanneer het bij de ontvanger aankomt. Krijg live chat, telefonische ondersteuning en e-mailondersteuning.
Veelgestelde vragen
Door aanbieders zoals Maybank en Xe te vergelijken, krijgt u inzicht in hoeveel uw ontvanger daadwerkelijk ontvangt na aftrek van kosten en wisselkoersverschillen. Zelfs kleine koerswijzigingen of verborgen kosten kunnen u meer kosten. Onze vergelijkingstool toont u de werkelijke waarde naast elkaar.
Maybank biedt mogelijk minder gunstige wisselkoersen dan gespecialiseerde aanbieders van geldtransfers. Veel aanbieders hanteren hogere opslagen in hun tarieven, waardoor u minder krijgt voor het geld dat u verzendt.
Ja. Xe is gereguleerd in meerdere landen en gebruikt industriestandaard encryptie om uw gegevens en geld te beschermen. Net als Maybank volgt Xe strikte nalevings- en beveiligingsprotocollen, maar met een platform dat speciaal is ontwikkeld voor internationale overboekingen.
Veel providers beperken het bedrag dat u online kunt overmaken, vooral voor grotere bedragen. Xe ondersteunt hogere online overboekingslimieten, zodat u meer geld kunt overmaken zonder transacties te hoeven splitsen of een filiaal te bezoeken.
Xe biedt 24/5 ondersteuning via livechat, telefoon en e-mail, met experts in internationale overschrijvingen. U hoeft niet naar een callcenter van een reguliere bank te gaan. Ons toegewijde supportteam begrijpt specifiek FX en grensoverschrijdende betalingen.