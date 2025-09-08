Vergelijk de wisselkoers van Maybank Singapore SGD met GBP

De activiteiten van Maybank in Singapore gaan terug tot de jaren 60 en opereren vandaag de dag als een lokaal opgerichte dochteronderneming van de in Maleisië gevestigde groep in Singapore. Vanuit haar centrum in de stadstaat biedt het retail-, mkb- en corporate banking, handels- en cashmanagement, creditcards, hypotheken, vermogens- en beleggingsdiensten, plus islamitische financieringsdiensten. Sterke digitale kanalen en regionale banden verbinden klanten met ASEAN en de wereldmarkt.