Vergelijk de wisselkoers van KBC Bank Ireland EUR met GBP

|Aanbieder
|Wisselkoers
|Overboekingskosten
|Ontvanger ontvangt
0.855900
|€0
£855.90Nu versturen
We hebben nog geen KBC Bank Ireland-tarieven voor dit valutapaar, maar je kunt wel een offerte van KBC Bank Ireland vergelijken met de live koers van Xe om mogelijke besparingen te zien. Kom snel terug, we breiden onze data voortdurend uit om je meer tarieven te bieden.
Over KBC Bank N.V., Dublin Branch
KBC Bank Ireland, dat zijn oorsprong vindt in 1973 (als IIB) in Dublin, bood retailbankieren, hypotheken, deposito's en vermogensproducten aan. Als onderdeel van de Belgische KBC Groep verbond het Ierse klanten met Europese expertise en digitale platforms.(Let op: de franchise heeft de meeste detailhandelsactiviteiten stopgezet.)
Hoe snel gaat een overboeking van KBC Bank Ireland EUR naar GBP?
De levertijden voor internationale overschrijvingen met KBC Bank Ireland van Euro-lidstaten naar Verenigd Koninkrijk variëren afhankelijk van de betaalmethode en de transactietiming. Internationale bankoverschrijvingen duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. Factoren zoals feestdagen en veiligheidscontroles kunnen ook van invloed zijn op de levering. Controleer de uiterste tijden van KBC Bank N.V., Dublin Branch om vertragingen te voorkomen.
Wat zijn de overdrachtskosten van KBC Bank Ireland naar ?
De kosten voor internationale geldtransfers van KBC Bank Ireland van EUR naar GBP zijn afhankelijk van factoren zoals het overboekingsbedrag. Grotere overboekingen hebben meestal lagere kosten en gunstigere wisselkoersen. Bekijk de vergelijkingstabel om de kosten van KBC Bank Ireland met die van Xe te vergelijken.
De wisselkoers die KBC Bank Ireland aanbiedt voor het omrekenen van Euro (EUR) naar Brits pond (GBP) kan een marge bevatten die boven de reële middenkoers ligt. Dit betekent dat u mogelijk minder Brits pond ontvangt dan verwacht. Gebruik onze vergelijkingstabel om te zien hoe de koers van KBC Bank Ireland zich verhoudt tot die van Xe en andere aanbieders.
KBC Bank Ireland kan vaste overboekingskosten, een percentage of beide in rekening brengen, afhankelijk van uw overboekingsmethode en bestemming. Deze kosten, samen met de wisselkoers, beïnvloeden hoeveel uw ontvanger ontvangt. Onze tool splitst de kosten op, zodat u ze kunt vergelijken met andere opties zoals Xe.
Overboekingen van Euro naar Brits pond met KBC Bank Ireland duren doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De verwerkingstijd is afhankelijk van sluitingstijden, feestdagen, het land van bestemming en de verwerkingstijden van de ontvangende bank. Xe biedt voor de meeste overboekingen dezelfde dag nog levering.
KBC Bank Ireland kan dagelijkse of per-overschrijvingslimieten hanteren voor internationale overboekingen. Voor grotere bedragen moet u mogelijk ook naar een filiaal. Xe ondersteunt hogere online verzendlimieten, wat flexibiliteit en gemak biedt bij het internationaal overboeken van grotere bedragen.
Veel aanbieders, waaronder KBC Bank Ireland, kunnen hun wisselkoersen aanpassen op basis van de marktomstandigheden. De wisselkoersen kunnen echter eenmaal per dag worden ingesteld of minder vaak worden aangepast dan die van speciale valutadiensten. Xe werkt de wisselkoersen live bij, waardoor u meer controle heeft over wanneer u verzendt.