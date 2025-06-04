Vergelijk Barclays GBP met AUD wisselkoers

Barclays, opgericht in de 17e eeuw en met hoofdkantoor in Londen, is actief in de Britse retail- en zakelijke banksector, naast een wereldwijde corporate en investment bank. In het Verenigd Koninkrijk biedt het rekeningen, hypotheken, kredietverlening aan het MKB, betalingen en vermogensbeheer. Internationaal biedt het marktdiensten, advies en financiering aan, en verbindt het Britse klanten met wereldwijde kapitaal- en handelscorridors.