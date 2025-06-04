Vergelijk Bank of Uganda UGX met GBP wisselkoers

De centrale bank, opgericht in 1966 in Kampala, geeft de Oegandese shilling uit, bepaalt het monetaire beleid, beheert reserves en houdt toezicht op betalingssystemen. Ze verleent vergunningen aan en houdt toezicht op banken en MDI's, bevordert financiële stabiliteit en inclusie, en moderniseert digitale infrastructuur voor de overheid, geldovermakingen en handel. Initiatieven op het gebied van onderzoek, data en consumentenbescherming ondersteunen een veerkrachtige en transparante financiële sector.