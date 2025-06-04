Vergelijk Bank of Scotland GBP met AUD wisselkoers

Bank of Scotland, opgericht in 1695 en met hoofdkantoor in Edinburgh, maakt deel uit van Lloyds Banking Group. De bank biedt bankdiensten aan particulieren, het mkb en bedrijven in Schotland en het Verenigd Koninkrijk, waaronder rekeningen, hypotheken, zakelijke kredieten, betalingen en vermogensbeheer. Diepgewortelde regionale wortels en moderne digitale platforms ondersteunen huishoudens en bedrijven.