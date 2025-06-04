Vergelijk Bank of Ireland EUR met USD wisselkoers

Bank of Ireland, opgericht in 1783 in Dublin, is een van de oudste banken van het land. De bank biedt diensten aan particulieren, het mkb, bedrijven en vermogensbeheerders – betalingen, hypotheken, kredietverlening, handel en financiën – en bedient huishoudens, ondernemers en klanten uit de publieke sector via landelijke vestigingen en digitale platforms.